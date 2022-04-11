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Росіяни викрали моряків вантажного судна у Маріуполі – Денісова

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 16:51
фото денісової

Російські військові захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли у невідомому напрямку, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Джерело: Денісова у Facebook

Деталі: Зазначається, що їх викрали на території Маріупольського морського торгівельного порту.

Екіпаж SMARTA був під прапором Ліберії, викрадена також дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька.

Викрадені 18 осіб громадяни України, 1 – громадянин Єгипту. Зв’язку із ними немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

За словами Денісової, суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і мав прямувати до Туреччини. Проте через російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим у порту.

Теми: МаріупольполоненіморякиРосія
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