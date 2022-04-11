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Россияне похитили моряков грузового судна в Мариуполе – Денисова

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 16:51
Россияне похитили моряков грузового судна в Мариуполе – Денисова
фото денисовой

Российские военные захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и увезли в неизвестном направлении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Источник: Денисова в Facebook

Детали: Отмечается, что их угнали на территории Мариупольского морского торгового порта.

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Экипаж SMARTA был под флагом Либерии, похищена также жена капитана судна, в то время находившаяся на борту. По предварительным данным они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка.

Похищены 18 человек граждан Украины, 1 – гражданин Египта. Связи с ними нет. Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно.

По словам Денисовой, сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и должен был направиться в Турцию. Однако из-за российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным в порту.

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Темы: МариупольпленныеморякиРосcия
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