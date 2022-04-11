Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне похитили моряков грузового судна в Мариуполе – Денисова

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 16:51
фото денисовой

Российские военные захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и увезли в неизвестном направлении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Источник: Денисова в Facebook

Детали: Отмечается, что их угнали на территории Мариупольского морского торгового порта.

Экипаж SMARTA был под флагом Либерии, похищена также жена капитана судна, в то время находившаяся на борту. По предварительным данным они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка.

Похищены 18 человек граждан Украины, 1 – гражданин Египта. Связи с ними нет. Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно.

По словам Денисовой, сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и должен был направиться в Турцию. Однако из-за российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным в порту.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольпленныеморякиРосcия
Главное сегодня

Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине

фотоРоссия стягивает авиацию на аэродром "Липецк-2" – "Схеми"

фотоНе смог сказать "паляныця": в Ровенской области задержали россиянина с "взрывчаткой"

Украина не меняла позиции на переговорах, но есть одно отличие – Арахамия

дополнено 21:50, фотоСБУ поймала Медведчука

Президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считают нежелательным его визит

Все новости...
Мариуполь
"Смерть ходила за нами следом": история 15-летней Алены из Мариуполя
Россияне угрожают химическими атаками на Мариуполь
Связь с защитниками Мариуполя поддерживаем, делаем возможное и невозможное – Залужный
Последние новости
01:25
Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную – Шмигаль
01:05
США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters
00:56
Новый "чмоня": реакции украинцев на задержание Виктора Медведчука
00:47
Зеленский о россиянах: Пусть делают ХНР где-то в Хакасии, а не в Херсоне
00:47
Нидерланды задержали 20 российских яхт
00:37
Зеленский насильникам из РФ: олигарх-Медведчук не спасся, то что уж о вас говорить
00:35
"Мир должен реагировать уже сейчас" – Зеленский о применении яда в Мариуполе
00:35
Россия осталась без сантехники и части экономики:экономические итоги
00:28
Зеленский предлагает обменять Медведчука на попавших в плен украинцев
00:21
Болгария призывает к международному расследованию возможной химатаки в Мариуполе
Все новости...