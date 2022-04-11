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Лавров заявив, що переговори з Україною триватимуть, але без пауз у бойових діях

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 16:52
Лавров заявив, що переговори з Україною триватимуть, але без пауз у бойових діях
Сергій Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить причин не продовжувати переговори з Україною, хоча нібито Україна часто змінює свою позицію.

Джерело: Лавров в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", повідомляє РИА Новости і ТАСС

Пряма мова: "Не бачу причин, через які ми їх [переговори] не можемо продовжувати, хоча українська сторона щоразу вивертається, буває, на 180 градусів, відкидаючи те, що вона сама пропонувала кілька днів тому, наприклад. Але ми люди терплячі та наполегливі".

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Деталі: При цьому Лавров заявив, що Росія не має наміру робити паузи в бойових діях на період переговорів з Україною.

"Президент неодноразово наголошував, що ми віддаємо перевагу переговорам. Але якщо під час першого раунду, на період найпершого раунду переговорів, коли українська сторона запропонувала і ми погодилися провести контакт делегацій, і якщо тоді президент дав команду взяти паузу в бойових діях та у проведенні спеціальної військової операції, то коли ми переконалися, що українці і не збиралися відповідати взаємністю, було ухвалено рішення, що на наступні раунди переговорів жодних пауз не буде. Поки не буде досягнуто остаточної домовленості, поки вона не буде підписана", - сказав міністр.

Він також анонсував появу нових масових поховань та застосування хімічних речовин, які нібито будуть "провокаціями" України. Як відомо, Росія також називає провокаціями звірства російських військових у Бучі та Краматорську.

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"Провокації будуть, нам треба на ці провокації відповідати, по-перше, фактами. Ну і, по-друге, я думаю, наш головний аргумент – це те, що відбувається на землі", - сказав Лавров.

Він також заявив, що Росія не займатиме підлегле становище відносно західних країн.

Крім того, Лавров пообіцяв, що Москва вживатиме всіх необхідних правових заходів для захисту співвітчизників за кордоном від "русофобії".

Теми: РосіяпереговоривійнаЛавров
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