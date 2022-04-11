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Лавров заявил, что переговоры с Украиной будут продолжаться, но без пауз в боевых действиях

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 16:52
Лавров заявил, что переговоры с Украиной будут продолжаться, но без пауз в боевых действиях
Сергей Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной, хотя якобы Украина часто меняет свою позицию.

Источник: Лавров в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает РИА Новости и ТАСС

Прямая речь: "Не вижу причин, по которым мы их [переговоры] не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала пару дней назад, например. Но мы люди терпеливые и настойчивые".

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Детали: При этом Лавров заявил, что Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на период переговоров с Украиной.

"Президент неоднократно подчеркивал, что мы предпочитаем переговоры. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнуто окончательной договоренности, пока она не будет подписана", - сказал министр.

Он также анонсировал появление новых массовых захоронений и применение химических веществ, которые якобы будут "провокациями" Украины. Как известно, Россия также называет провокациями зверства российских военных в Буче и Краматорске.

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"Провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать, во-первых, фактами. Ну и во-вторых, я думаю, наш главный аргумент – это то, что происходит на земле", - сказал Лавров.

Он также заявил, что Россия не будет занимать подчиненное положение по отношению к западным странам.

Кроме того, Лавров пообещал, что Москва предпримет все необходимые правовые меры для защиты соотечественников за рубежом от "русофобии".

Темы: РосcияпереговорывойнаЛавров
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