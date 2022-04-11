Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ збили російський літак над Луганщиною - голова ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 17:01
ЗСУ збили російський літак над Луганщиною - голова ОВА
фото - ілюстративне

На Луганщині українські захисники збили ворожий літак.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі націоанльного телемарафону

Деталі: Гайдай дав коротке зведення за 11 квітня.

Реклама:

Ворог здійснив обстріл Лисичанська, є один загиблий.

Внаслідок обстрілу Сєверодонецька було зруйновано "стратегічну" будівлю.

Найгарячіше, за словами голови ОВА, в Кремінній, Рубіжному та Попасній, окупанти намагаються здійснити там прориви. Бої тривають, ворог несе втрати

ВІДЕО ДНЯ

Водночас потішив Гайдай і хорошими новинами

Пряма мова: "Вчора яскраво 2,5 години палав склад БК рашистів у Новоайдарі. А сьогодні - мінус один ворожий літак".

Додатково: Модель літака та інших подробиць, голова ОВА не навів.

Теми: війнаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
“Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість”. Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп’янська
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: