ЗСУ збили російський літак над Луганщиною - голова ОВА

На Луганщині українські захисники збили ворожий літак.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі націоанльного телемарафону

Деталі: Гайдай дав коротке зведення за 11 квітня.

Ворог здійснив обстріл Лисичанська, є один загиблий.

Внаслідок обстрілу Сєверодонецька було зруйновано "стратегічну" будівлю.

Найгарячіше, за словами голови ОВА, в Кремінній, Рубіжному та Попасній, окупанти намагаються здійснити там прориви. Бої тривають, ворог несе втрати

Водночас потішив Гайдай і хорошими новинами

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Пряма мова: "Вчора яскраво 2,5 години палав склад БК рашистів у Новоайдарі. А сьогодні - мінус один ворожий літак".

Додатково: Модель літака та інших подробиць, голова ОВА не навів.