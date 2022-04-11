ЗСУ збили російський літак над Луганщиною - голова ОВА
Понеділок, 11 квітня 2022, 17:01
На Луганщині українські захисники збили ворожий літак.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі націоанльного телемарафону
Деталі: Гайдай дав коротке зведення за 11 квітня.
Ворог здійснив обстріл Лисичанська, є один загиблий.
Внаслідок обстрілу Сєверодонецька було зруйновано "стратегічну" будівлю.
Найгарячіше, за словами голови ОВА, в Кремінній, Рубіжному та Попасній, окупанти намагаються здійснити там прориви. Бої тривають, ворог несе втрати
Водночас потішив Гайдай і хорошими новинами
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Пряма мова: "Вчора яскраво 2,5 години палав склад БК рашистів у Новоайдарі. А сьогодні - мінус один ворожий літак".
Додатково: Модель літака та інших подробиць, голова ОВА не навів.