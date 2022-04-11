ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной – глава ОВА

В Луганской области украинские защитники сбили вражеский самолет.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона

Детали: Гайдай дал краткую сводку за 11 апреля.

Враг совершил обстрел Лисичанска, есть один погибший.

В результате обстрела Северодонецка разрушено "стратегическое" здание.

Горячее всего, по словам председателя ОВА, в Кременной, Рубежном и Попасной, оккупанты пытаются совершить там прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери

В то же время порадовал Гайдай и хорошими новостями.

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Прямая речь: "Вчера ярко 2,5 часа пылал склад БК рашистов в Новоайдаре. А сегодня – минус один вражеский самолет".

Дополнительно: Модель самолета и других подробностей глава ОВА не привел.