ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной – глава ОВА
Понедельник, 11 апреля 2022, 17:01
В Луганской области украинские защитники сбили вражеский самолет.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона
Детали: Гайдай дал краткую сводку за 11 апреля.
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Враг совершил обстрел Лисичанска, есть один погибший.
В результате обстрела Северодонецка разрушено "стратегическое" здание.
Горячее всего, по словам председателя ОВА, в Кременной, Рубежном и Попасной, оккупанты пытаются совершить там прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери
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В то же время порадовал Гайдай и хорошими новостями.
Прямая речь: "Вчера ярко 2,5 часа пылал склад БК рашистов в Новоайдаре. А сегодня – минус один вражеский самолет".
Дополнительно: Модель самолета и других подробностей глава ОВА не привел.