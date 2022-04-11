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Зустріч Путіна з канцлером Австрії пройшла без перекладачів і помічників

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 17:13

У Москві пройшли переговори президента РФ Владіміра Путіна і канцлера Австрії Карла Негаммера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

Видання повідомляє, що зустріч проходила без помічників і перекладачів, зазначаючи, що Путін добре володіє німецькою мовою.

Путін і Негаммер проводили переговори тет-а-тет в кімнаті заміського будинку, що належить Кремлю.

Зустріч не передбачає контактів зі ЗМІ.

За даними російських ЗМІ, розмова тривала півтори години. 

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що канцлер Карл Негаммер озвучить на зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним "дуже чіткі послання гуманітарного та політичного характеру".

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Шалленберг сказав, що "ми не хочемо залишати невикористаною жодну можливість і маємо використати будь-який шанс, щоб покінчити з гуманітарним пеклом в Україні".

Він додав, що "кожний голос, який пояснює президенту Путіну, як виглядає реальність за стінами Кремля, не є марним".

Під час українського візиту Негаммер заявив про готовність підтримати нові санкції проти РФ, однак виступив проти заборони на імпорт російського газу.  

Теми: ПутінАвстрія
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