Зустріч Путіна з канцлером Австрії пройшла без перекладачів і помічників

У Москві пройшли переговори президента РФ Владіміра Путіна і канцлера Австрії Карла Негаммера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

Видання повідомляє, що зустріч проходила без помічників і перекладачів, зазначаючи, що Путін добре володіє німецькою мовою.

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Путін і Негаммер проводили переговори тет-а-тет в кімнаті заміського будинку, що належить Кремлю.

Зустріч не передбачає контактів зі ЗМІ.

За даними російських ЗМІ, розмова тривала півтори години.

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Раніше міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що канцлер Карл Негаммер озвучить на зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним "дуже чіткі послання гуманітарного та політичного характеру".

Шалленберг сказав, що "ми не хочемо залишати невикористаною жодну можливість і маємо використати будь-який шанс, щоб покінчити з гуманітарним пеклом в Україні".

Він додав, що "кожний голос, який пояснює президенту Путіну, як виглядає реальність за стінами Кремля, не є марним".

Під час українського візиту Негаммер заявив про готовність підтримати нові санкції проти РФ, однак виступив проти заборони на імпорт російського газу.