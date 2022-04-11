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Встреча Путина с канцлером Австрии прошла без переводчиков и помощников

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 17:13

В Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Издание сообщает, что встреча проходила без помощников и переводчиков, отмечая, что Путин хорошо владеет немецким языком.

Путин и Нехаммер проводят переговоры тет-а-тет в комнате загородного дома, принадлежащего Кремлю.

Встреча не подразумевает контактов со СМИ.

По данным российских СМИ, разговор длился полтора часа. 

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что канцлер Карл Нехаммер озвучит на встрече с президентом России Владимиром Путиным "очень четкие послания гуманитарного и политического характера".

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Шалленберг сказал, что "мы не хотим оставлять неиспользованной никакую возможность и должны использовать любой шанс, чтобы покончить с гуманитарным адом в Украине".

Он добавил, что "каждый голос, объясняющий президенту Путину, как выглядит реальность за стенами Кремля, не напрасен".

В ходе украинского визита Нехаммер заявил о готовности поддержать новые санкции против РФ, однако выступил против запрета на импорт российского газа.

Темы: ПутинАвстрия
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