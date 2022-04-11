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Встреча Путина с канцлером Австрии прошла без переводчиков и помощников

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 17:13

В Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Издание сообщает, что встреча проходила без помощников и переводчиков, отмечая, что Путин хорошо владеет немецким языком.

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Путин и Нехаммер проводят переговоры тет-а-тет в комнате загородного дома, принадлежащего Кремлю.

Встреча не подразумевает контактов со СМИ.

По данным российских СМИ, разговор длился полтора часа. 

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Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что канцлер Карл Нехаммер озвучит на встрече с президентом России Владимиром Путиным "очень четкие послания гуманитарного и политического характера".

Шалленберг сказал, что "мы не хотим оставлять неиспользованной никакую возможность и должны использовать любой шанс, чтобы покончить с гуманитарным адом в Украине".

Он добавил, что "каждый голос, объясняющий президенту Путину, как выглядит реальность за стенами Кремля, не напрасен".

В ходе украинского визита Нехаммер заявил о готовности поддержать новые санкции против РФ, однако выступил против запрета на импорт российского газа.

Темы: ПутинАвстрия
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