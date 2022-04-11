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Сербія хоче купити винищувачі у Франції

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 18:07
Сербія хоче купити винищувачі у Франції
Французький винищувач Rafale патрулює повітряний простір польщі. фото: getty images

Сербія планує закупити багатоцільові винищувачі Rafale у Франції.

Про це заявив у понеділок президент Александар Вучич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми вели переговори про купівлю 12 нових літаків протягом року, а також розглядаємо можливість придбання ще 12 вживаних (західних) літаків з іншої країни", - сказав Вучич.

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Він не уточнив тип вживаних літаків.

Мілан Карагача з Белградського Центру зовнішньої політики та колишній військовий аташе при НАТО сказав: "Той факт, що літаки виробляє Франція, може свідчити, що Сербія... відключається від російських військових технологій... політично це виглядає як сигнал наближення до ЄС".

Про те, що Сербія та Dassault Aviation обговорюють закупівлю 12 літаків Rafale, повідомив минулого тижня французький тижневик La Tribune.

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У 2019 році Сербія придбала французькі ракети класу "земля-повітря", а в 2016 році — гелікоптери у Airbus.

Хорватія, яка є членом ЄС і НАТО, а також ворогом Сербії під час війни з 1990-х років, також використовує літаки Rafale.

"Ми зацікавлені в цьому (закупівлі Rafales), ми шукаємо найкращий спосіб оплатити їх, не ставлячи під загрозу наші державні фінанси", - сказав Вучич, не уточнивши деталей.

Сербська армія в основному базується на колишніх радянських технологіях. Вона володіє винищувачами МіГ-29 і бойовими вертольотами МІ-35М, а її протиповітряна оборона в основному складається з російських ракетних систем і радарів. Сухопутні війська Сербії також використовують радянські танки Т-72 і бронетранспортери.

Як повідомлялося, Сербія підтвердила свій намір придбати турецькі бойові безпілотники Bayraktar TB2 для зміцнення оборони країни на тлі напруженості на Балканах та російського вторгнення в Україну.

Теми: СербіяФранціязброя
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