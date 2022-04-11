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Сербия хочет купить истребители во Франции

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 18:07
Французский истребитель Rafale патрулирует воздушное пространство польши. фото: getty images

Сербия намерена закупить многоцелевые истребители Rafale во Франции.

Об этом заявил в понедельник президент Александар Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы вели переговоры о покупке 12 новых самолетов в течение года, а также рассматриваем возможность приобретения еще 12 подержанных (западных) самолетов из другой страны", - сказал Вучич.

Он не уточнил тип подержанных самолетов.

Милан Карагача из Белградского Центра внешней политики и бывший военный атташе при НАТО сказал: "Тот факт, что самолеты производит Франция, может свидетельствовать, что Сербия... отключается от российских военных технологий... это политически выглядит как сигнал приближения к ЕС".

О том, что Сербия и Dassault Aviation обсуждают закупку 12 самолетов Rafale, сообщил на прошлой неделе французский еженедельник La Tribune.

В 2019 году Сербия приобрела французские ракеты класса "земля-воздух", а в 2016 году - вертолеты Airbus.

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Хорватия, являющаяся членом ЕС и НАТО, а также врагом Сербии во время войны с 1990-х годов, также использует самолеты Rafale.

"Мы заинтересованы в этом (закупке Rafales), мы ищем лучший способ оплатить их, не ставя под угрозу наши государственные финансы", – сказал Вучич, не уточнив деталей.

Сербская армия в основном базируется на бывших советских разработках. Она владеет истребителями МиГ-29 и боевыми вертолетами МИ-35М, а ее противовоздушная оборона в основном состоит из российских ракетных систем и радаров. Сухопутные войска Сербии также используют советские танки Т-72 и бронетранспортеры.

Как сообщалось, Сербия подтвердила свое намерение приобрести турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2 для укрепления обороны страны на фоне напряженности на Балканах и российского вторжения в Украину.

Темы: СербияФранцияоружие
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