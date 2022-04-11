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"Прямо, відкрито і жорстко": канцлер Австрії розповів про свої переговори з Путіним

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 18:31

Канцлер Австрії Карл Негаммер після переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним в його резиденції заявив, що розмова була "прямою, відкритою і жорсткою".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє австрійське видання Kurier.

"Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі побачив незмірні страждання, завдані російською загарбницькою війною", - сказав Негаммер після зустрічі з Путіним, яка тривала  75 хвилин.

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Як зазначається, під час цієї зустрічі, на відміну від візиту у Київ, не було ні спільних фото, ні заяв для преси.

За словами Негаммера, поїздка до Москви та переговори з Путіним були для нього "обов’язком". "Обов'язок, що випливає з відповідальності домогтися припинення бойових дій або принаймні гуманітарного прогресу для постраждалого мирного населення в Україні. Для мене немає альтернативи шукати прямі переговори з Росією, незважаючи на всі відмінності" - сказав він.

За його словами, розмова була "дуже прямою, відкритою і жорсткою". Під час зустрічі канцлер дуже чітко заявив "про серйозні воєнні злочини в Бучі та інших місцях і наголосив, що кожен винний у них має бути притягнутий до відповідальності". Він також сказав Путіну, що санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися, доки в Україні гинуть люди.

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Негаммер також закликав до негайного припинення бойових дій, надання гуманітарних коридорів для евакуації поранених і вразливих груп, наприклад, з Маріуполя та інших обложених міст, а також доступу для МКЧХ та інших гуманітарних організацій.

 "Але моє найважливіше повідомлення Путіну полягало в тому, що ця війна має нарешті закінчитися, тому що у війні є лише переможені з обох сторін" - заявив він.

Негаммер – перший глава уряду країни ЄС, якого Путін прийняв після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Як повідомили австрійські ЗМІ, при зустрічі не було традиційного рукостискання. Переговори проходили тет-а-тет, без помічників і перекладачів.

Теми: АвстріяПутін
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