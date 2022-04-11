"Прямо, открыто и жестко": канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции заявил, что разговор был "прямым, открытым и жестким".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает австрийское издание Kurier.

"Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и собственными глазами увидел неизмеримые страдания, причиненные российской захватнической войной", - сказал Нехаммер после встречи с Путиным, продолжавшейся 75 минут.

Как отмечается, во время этой встречи, в отличие от визита в Киев, не было ни общих фотографий, ни заявлений для прессы.

По словам Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с Путиным были для него "долгом". "Обязанность, вытекающая из ответственности добиться прекращения боевых действий или, по крайней мере, гуманитарного прогресса для пострадавшего мирного населения в Украине. Для меня нет альтернативы искать прямые переговоры с Россией, несмотря на все отличия", - сказал он.

По его словам, разговор был "очень прямым, открытым и жестким". Во время встречи канцлер очень четко заявил "о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и ​​подчеркнул, что каждый виновный у них должен быть привлечен к ответственности". Он также сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут усиливаться, пока в Украине гибнут люди.

Нехаммер также призвал к немедленному прекращению боевых действий, предоставлению гуманитарных коридоров для эвакуации раненых и уязвимых групп, например, из Мариуполя и других осажденных городов, а также доступа для МККК и других гуманитарных организаций.

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"Но мое важнейшее сообщение Путину заключалось в том, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон" - заявил он.

Нехаммер – первый глава правительства страны ЕС, которое Путин принял после вторжения России в Украину 24 февраля.

Как сообщили австрийские СМИ, при встрече не было традиционного рукопожатия. Переговоры проходили тет-а-тет, без помощников и переводчиков.