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Боррель розповів, як ЄС допоможе Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 18:54

Євросоюз надаватиме Україні підтримку у документуванні воєнних злочинів РФ, співпрацюючи з прокурором Міжнародного кримінального суду та Генпрокуратурою України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ країн блоку. 

"Ми надамо допомогу у документуванні воєнних злочинів. Цього ранку з прокурором Міжнародного кримінального суду та у розмові по відеозв’язку з генпрокуроркою України ми обговорили ситуацію. Ми надаватимемо підтримку і коштами, і через нашу команду на місці. Дорадча місія ЄС в Україні, яка працювала ще до війни, допомагатиме співпрацювати з генпрокурором України щоб забезпечити розслідування і збір доказів", - зазначив він. 

Як повідомлялося раніше, 11 квітня в Україну прибули фахівці з Франції, які будуть допомагати українській владі у розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

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Теми: Європавійна
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