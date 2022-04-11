Боррель розповів, як ЄС допоможе Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Євросоюз надаватиме Україні підтримку у документуванні воєнних злочинів РФ, співпрацюючи з прокурором Міжнародного кримінального суду та Генпрокуратурою України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ країн блоку.

"Ми надамо допомогу у документуванні воєнних злочинів. Цього ранку з прокурором Міжнародного кримінального суду та у розмові по відеозв’язку з генпрокуроркою України ми обговорили ситуацію. Ми надаватимемо підтримку і коштами, і через нашу команду на місці. Дорадча місія ЄС в Україні, яка працювала ще до війни, допомагатиме співпрацювати з генпрокурором України щоб забезпечити розслідування і збір доказів", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 11 квітня в Україну прибули фахівці з Франції, які будуть допомагати українській владі у розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.