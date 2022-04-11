Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель розповів, як ЄС допоможе Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 18:54

Євросоюз надаватиме Україні підтримку у документуванні воєнних злочинів РФ, співпрацюючи з прокурором Міжнародного кримінального суду та Генпрокуратурою України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ країн блоку. 

"Ми надамо допомогу у документуванні воєнних злочинів. Цього ранку з прокурором Міжнародного кримінального суду та у розмові по відеозв’язку з генпрокуроркою України ми обговорили ситуацію. Ми надаватимемо підтримку і коштами, і через нашу команду на місці. Дорадча місія ЄС в Україні, яка працювала ще до війни, допомагатиме співпрацювати з генпрокурором України щоб забезпечити розслідування і збір доказів", - зазначив він. 

Реклама:

Як повідомлялося раніше, 11 квітня в Україну прибули фахівці з Франції, які будуть допомагати українській владі у розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Теми: Європавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: