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Боррель рассказал, как ЕС поможет Украине в расследовании военных преступлений РФ

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 18:54

Евросоюз будет оказывать Украине поддержку в документировании военных преступлений РФ, сотрудничая с прокурором Международного уголовного суда и Генпрокуратурой Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел стран блока.

"Мы предоставим помощь в документировании военных преступлений. Сегодня утром с прокурором Международного уголовного суда и в разговоре по видеосвязи с генпрокуроркой Украины мы обсудили ситуацию. Мы будем оказывать поддержку и средствами, и через нашу команду на месте. Совещательная миссия ЕС в Украине, которая работала еще до войны, будет помогать сотрудничать с генпрокурором Украины, чтобы обеспечить расследование и сбор доказательств", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 11 апреля в Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными.

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Темы: Европавойна
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