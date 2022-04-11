Боррель рассказал, как ЕС поможет Украине в расследовании военных преступлений РФ

Евросоюз будет оказывать Украине поддержку в документировании военных преступлений РФ, сотрудничая с прокурором Международного уголовного суда и Генпрокуратурой Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел стран блока.

"Мы предоставим помощь в документировании военных преступлений. Сегодня утром с прокурором Международного уголовного суда и в разговоре по видеосвязи с генпрокуроркой Украины мы обсудили ситуацию. Мы будем оказывать поддержку и средствами, и через нашу команду на месте. Совещательная миссия ЕС в Украине, которая работала еще до войны, будет помогать сотрудничать с генпрокурором Украины, чтобы обеспечить расследование и сбор доказательств", - отметил он.

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Как сообщалось ранее, 11 апреля в Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными.