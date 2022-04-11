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Росіяни намагаються просунутися вглиб України, але успіху не мають – Генштаб

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 19:04
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому і Таврійському напрямку росіяни намагаються просунутися вглиб території України, однак успіху не мають.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати місто Сєверодонецьк, успіху не мав. Під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали".

Деталі: У Маріуполі противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують частково блокувати місто Харків, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

В районі міста Ізюм окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.

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На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області.

У Генштабі повідомили, що окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього розповсюдждують інформаційні бюлетені, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, обґрунтування війни, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил РФ.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Повідомляється також, що з метою оперативного поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Військовослужбовці РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Разом з тим, за даними Генштабу, в Алчевську з початком бойових дій серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в Донецьку з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих.

Серед особового складу російських підрозділів у тимчасово окупованому Криму поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів.

Теми: Збройні силивійна
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