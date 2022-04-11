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Россияне пытаются продвинуться вглубь Украины, но успеха не имеют – Генштаб

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 19:04
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Таврическом направлениях россияне пытаются продвинуться вглубь территории Украины, однако успеха не имеют.

Источник: Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели".

Детали: В Мариуполе противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.

На Слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать город Харьков, производят обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

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На Южнобужском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области.

В Генштабе сообщили, что оккупационные войска пытаются проводить мероприятия по информационно-психологическому влиянию на жителей Херсона и области. Для этого распространяют информационные бюллетени, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, обоснование войны, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности, пенсий в соответствии с нормами и правилами РФ.

На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Сообщается также, что с целью оперативного восполнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для обнаружения лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Вместе с тем, по данным Генштаба, в Алчевске с началом боевых действий среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.

Среди личного состава российских подразделений во временно оккупированном Крыму распространяется информация, что ВСУ планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью успеха и захода на Крымский полуостров.

Темы: Вооруженные силывойна
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