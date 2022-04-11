Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бородянці дістали з-під завалів ще 7 тіл

Альона Мазуренко Понеділок, 11 квітня 2022, 19:12
У Бородянці дістали з-під завалів ще 7 тіл
фото: ДСНС

У Бородянці в Київській області 11 квітня з-під завалів дістали тіла 7 осіб, загалом з-під уламків вилучили тіла вже 19 загиблих.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "11 квітня в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла 7 осіб. До робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва.

Реклама:

Від початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих. Роботи продовжуються".

 

Передісторя: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 квітня Київська область була звільнена від російських військ.
  • Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Лише в Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей, більшість із них – від стрілецьких пострілів, не від артилерійського вогню. 
  • Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
  • Кремль відкидає звинувачення у вбивствах цивільних російськими військовими, хоча вбивства цивільних у період російської окупації підтверджують навіть супутникові знімки.

Теми: Київська областьРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: