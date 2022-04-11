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У Бородянці дістали з-під завалів ще 7 тіл

Мазуренко Альона Понеділок, 11 квітня 2022, 19:12
фото: ДСНС

У Бородянці в Київській області 11 квітня з-під завалів дістали тіла 7 осіб, загалом з-під уламків вилучили тіла вже 19 загиблих.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "11 квітня в ході розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявлено тіла 7 осіб. До робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки, а також 40 добровольців із Києва.

Від початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих. Роботи продовжуються".

 

Передісторя: 

  • 2 квітня Київська область була звільнена від російських військ.
  • Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Лише в Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей, більшість із них – від стрілецьких пострілів, не від артилерійського вогню. 
  • Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
  • Кремль відкидає звинувачення у вбивствах цивільних російськими військовими, хоча вбивства цивільних у період російської окупації підтверджують навіть супутникові знімки.

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Теми: Київська областьРосіяУкраїнавійна
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