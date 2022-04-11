В Бородянке извлекли из-под завалов еще 7 тел

В Бородянке в Киевской области 11 апреля из-под завалов извлекли тела 7 человек. С начала проведения работ из-под завалов достали тела 19 погибших.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "11 апреля в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек. К работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева.

Реклама:

С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ