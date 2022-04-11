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В Бородянке извлекли из-под завалов еще 7 тел

Мазуренко Алена Понедельник, 11 апреля 2022, 19:12
фото: ГСЧС

В Бородянке в Киевской области 11 апреля из-под завалов извлекли тела 7 человек. С начала проведения работ из-под завалов достали тела 19 погибших.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "11 апреля в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек. К работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева.

С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются".

 

Предыстория:

  • 2 апреля Киевская область была освобождена от российских войск. 
  • После отступления военных РФ в освобожденных городах и селах были зафиксированы массовые случаи гибели гражданских жителей. Только в Буче во время оккупации российскими войсками погибли по меньшей мере 400 человек, большинство из них – от стрелковых выстрелов, не от артиллерийского огня.
  • Украина и некоторые представители Запада требуют привлечь Россию к ответственности за военные преступления из-за произошедшего в Киевской области.
  • Кремль отвергает обвинения в гражданских убийствах российскими военными, хотя убийства гражданских в период российской оккупации подтверждают даже спутниковые снимки.

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Темы: Киевская областьРосcияУкраинавойна
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