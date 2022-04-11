Представництво ЄС відновило роботу в Києві

Представництво ЄС в Україні відновило свою роботу в Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

🇺🇦ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022

"ЄС повернувся до Києва!", - йдеться в Twitter представництва в понеділок.

Повідомлення проілюстровано знімком посла Матті Маасікаса і прапора ЄС на флагштоку, встановленому біля будівлі представництва на вул. Володимирській,101 в українській столиці.

8 квітня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україні, яке після початку війни переїхало до Польщі, тепер знову здійснюватиметься з Києва.

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Нагадаємо, делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після російського вторгнення, коли атаки на Київ та його передмістя посилилися.

Після евакуації представництво ЄС працювало у Ряшеві (Жешуві), звідки координувало європейську та міжнародну допомогу Україні. Деякі співробітники делегації, як і раніше, працюватимуть звідти і продовжуватимуть працювати віддалено.