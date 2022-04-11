Представительство ЕС возобновило работу в Киеве

Представительство ЕС в Украине возобновило свою работу в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС вернулся в Киев!", - говорится в Twitter представительства в понедельник.

Сообщение проиллюстрировано снимком посла Матти Маасикаса и флага ЕС на флагштоке, установленном у здания представительства по ул. Владимирской, 101 в украинской столице.

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8 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине, которое после начала войны переехало в Польшу, теперь будет снова осуществляться из Киева.

Напомним, делегация ЕС была эвакуирована из Киева вскоре после российского вторжения, когда атаки на Киев и его пригород усилились.

После эвакуации представительство ЕС работало в Ряшеве (Жешуве), откуда координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники делегации будут по-прежнему работать оттуда и будут продолжать работать удаленно.