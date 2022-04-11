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У Білорусі звинуватили польських силовиків в обстрілі свого пункту пропуску

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 19:40

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що польські силовики нібито обстріляли білоруський пункт пропуску "Піщатка".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє державне агентство Білорусі Белта.

Інцидент нібито стався в ніч із 10 на 11 квітня. Також польські військовослужбовці нібито намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами. Стверджується, що незаконні дії були зафіксовані камерами відеоспостереження.

Під час перевірки території білоруський прикордонний наряд виявив пошкодження стін прикордонних модулів, а також металеві кульки.

Про прикордонний інцидент поінформували польську сторону.

Як повідомлялося, польські прикордонники повідомили про спробу нелегальних мігрантів пробратися з території Білорусі та напад білоруських військових.

Теми: БілорусьПольща
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