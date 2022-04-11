У Білорусі звинуватили польських силовиків в обстрілі свого пункту пропуску

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що польські силовики нібито обстріляли білоруський пункт пропуску "Піщатка".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє державне агентство Білорусі Белта.

Інцидент нібито стався в ніч із 10 на 11 квітня. Також польські військовослужбовці нібито намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами. Стверджується, що незаконні дії були зафіксовані камерами відеоспостереження.

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Під час перевірки території білоруський прикордонний наряд виявив пошкодження стін прикордонних модулів, а також металеві кульки.

Про прикордонний інцидент поінформували польську сторону.

Як повідомлялося, польські прикордонники повідомили про спробу нелегальних мігрантів пробратися з території Білорусі та напад білоруських військових.