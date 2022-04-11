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В Беларуси обвинили польских силовиков в обстреле своего пункта пропуска

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 19:40

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что польские силовики якобы обстреляли белорусский пункт пропуска "Песчатка".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает государственное агентство Беларуси Белта.

Инцидент якобы произошел в ночь с 10 на 11 апреля. Также польские военнослужащие якобы пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Утверждается, что незаконные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В ходе проверки территории белорусский пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.

О пограничном инциденте проинформировали польскую сторону.

Как сообщалось, польские пограничники сообщили о попытке нелегальных мигрантов пробраться с территории Беларуси и нападении белорусских военных.

Темы: БеларусьПольша
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