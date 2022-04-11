В Беларуси обвинили польских силовиков в обстреле своего пункта пропуска
В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что польские силовики якобы обстреляли белорусский пункт пропуска "Песчатка".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает государственное агентство Беларуси Белта.
Инцидент якобы произошел в ночь с 10 на 11 апреля. Также польские военнослужащие якобы пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Утверждается, что незаконные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
В ходе проверки территории белорусский пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.
О пограничном инциденте проинформировали польскую сторону.
Как сообщалось, польские пограничники сообщили о попытке нелегальных мигрантов пробраться с территории Беларуси и нападении белорусских военных.