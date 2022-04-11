СБУ затримала агента РФ, який працював в Адміністрації експрезидента

СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах.

Джерело: Служба безпеки України, джерело УП

Дослівно: "Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який зробив в Україні серйозну кар’єру – працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах".

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Деталі: Затриманий зізнався, що з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ. Був завербований після того, як утік з Донеччини до Бєлгорода.

Російські куратори обрали йому псевдонім "Регін" і поставили завдання – здобути секретну інформацію державного рівня.

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Для цього йому навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, агент працював у суді, згодом в одному з департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську.

Він також збирав компрометуючі дані про різних посадовців. А з початком широкомасштабного вторгнення в Україну – інформацію про силовиків, зброю та військову техніку.

У ході спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили його місцезнаходження та зрештою схопили на Донеччині.

Агенту загрожує довічне позбавлення волі.

На опублікованому відео затриманий розповідає, що до 2014 року працював в органах внутрішніх справ, зокрема Донецької області. З початку АТО виїхав до Бєлгорода (РФ) і розпочав роботу в координаційному штабі, який курувався безпосередньо депутатами Держдуми Йосипом Кобзоном та Геннадієм Зюгановим.

Після цього співробітники ГРУ Генштабу РФ нібито вирішили, що йому потрібно повертатися в Україну "для просування як політичної фігури чи фігури національного діяча".

Він також розповідає, що згодом потрапив до Адміністрації президента до департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції. "Під час роботи в цьому департаменті мені вдалося отримати інформацію серйозного характеру, її було передано співробітникам ГРУ ГШ та ФСБ", - зазначає агент.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, в Адміністрації президента Петра Порошенка вищевказаний затриманий був службовцем не високого рангу.