Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала агента РФ, работавшего в Администрации экс-президента

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 19:50
СБУ задержала агента РФ, работавшего в Администрации экс-президента
скриншот видео СБУ

СБУ задержала агента российских спецслужб, работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктурах.

Источник: Служба безопасности Украины, источник УП

Реклама:

Дословно: "Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, сделавшего в Украине серьезную карьеру – работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктурах".

Детали: Задержанный признался, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил РФ. Был завербован после того, как бежал из Донбасса в Белгород.

Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня.

ВИДЕО ДНЯ

Для этого ему даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии.

Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике.

В ходе спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили его местонахождение и в конце концов схватили в Донецкой области.

Агенту грозит пожизненное лишение свободы.

На опубликованном видео задержанный рассказывает, что до 2014 года работал в органах внутренних дел, в частности Донецкой области. С начала АТО выехал в Белгород (РФ) и начал работу в координационном штабе, который курировался непосредственно депутатами Госдумы Иосифом Кобзоном и Геннадием Зюгановым.

После этого сотрудники ГРУ Генштаба РФ якобы решили, что ему нужно возвращаться в Украину "для продвижения в качестве политической фигуры либо фигуры национального деятеля".

Он также рассказывает, что впоследствии попал в Администрацию президента в департамент внешней политики и европейской интеграции. "В ходе работы в этом департаменте мне удалось получить информацию серьезного характера, она была передана сотрудникам ГРУ ГШ и ФСБ", - отмечает агент.

По данным источника УП в правоохранительных органах, в Администрации президента Петра Порошенко вышеуказанный задержанный был служащим не высокого ранга.

Темы: СБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
СБУ
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Коломойскому вручили подозрение
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: