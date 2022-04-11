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СБУ задержала агента РФ, работавшего в Администрации экс-президента

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 19:50
скриншот видео СБУ

СБУ задержала агента российских спецслужб, работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктурах.

Источник: Служба безопасности Украины, источник УП

Дословно: "Контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, сделавшего в Украине серьезную карьеру – работавшего в Администрации бывшего президента и других госструктурах".

Детали: Задержанный признался, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил РФ. Был завербован после того, как бежал из Донбасса в Белгород.

Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня.

Для этого ему даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии.

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Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике.

В ходе спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили его местонахождение и в конце концов схватили в Донецкой области.

Агенту грозит пожизненное лишение свободы.

На опубликованном видео задержанный рассказывает, что до 2014 года работал в органах внутренних дел, в частности Донецкой области. С начала АТО выехал в Белгород (РФ) и начал работу в координационном штабе, который курировался непосредственно депутатами Госдумы Иосифом Кобзоном и Геннадием Зюгановым.

После этого сотрудники ГРУ Генштаба РФ якобы решили, что ему нужно возвращаться в Украину "для продвижения в качестве политической фигуры либо фигуры национального деятеля".

Он также рассказывает, что впоследствии попал в Администрацию президента в департамент внешней политики и европейской интеграции. "В ходе работы в этом департаменте мне удалось получить информацию серьезного характера, она была передана сотрудникам ГРУ ГШ и ФСБ", - отмечает агент.

По данным источника УП в правоохранительных органах, в Администрации президента Петра Порошенко вышеуказанный задержанный был служащим не высокого ранга.

Темы: СБУРосcия
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