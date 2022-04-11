"Це не ведення війни, це злочини": Боррель про дії армії РФ в Україні

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвав злочинами вчинки російської армії в Україні щодо цивільного населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав після засідання міністрів закордонних справ країн блоку.

"Україні потрібно продовжувати допомагати усіма можливими способами. Чим більше звірств стається, чим більше ми бачимо як Путін веде війну… Це не "ведення війни", - зауважив Боррель.

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Він нагадав про невибіркові обстріли цивільного населення, руйнування інфраструктури, обстріл вокзалу у Краматорську, коли там очікували евакуації тисячі людей.

"Це не "ведення війни" - це злочинні дії", - наголосив головний дипломат ЄС.

Боррель сказав також, що описав би війну Росії проти України двома словами - "провал", маючи на увазі успіхи російської армії, і "жах", якщо говорити про наслідки для цивільного населення.

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Він розповів також, як Євросоюз допомагатиме Україні притягнути винних до відповідальності.