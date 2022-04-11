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"Это не ведение войны, это преступления": Боррель о действиях армии РФ в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 20:00

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал преступлениями действия российской армии в Украине в отношении гражданского населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал после заседания министров иностранных дел стран блока.

"Украине нужно продолжать помогать всеми возможными способами. Чем больше зверств происходит, чем больше мы видим как Путин ведет войну… Это не "ведение войны", - отметил Боррель.

Он напомнил о невыборочных обстрелах гражданского населения, разрушении инфраструктуры, обстреле вокзала в Краматорске, когда там ожидали эвакуации тысячи человек.

"Это не "ведение войны" - это преступные действия", - подчеркнул главный дипломат ЕС.

Боррель сказал также, что описал бы войну России против Украины двумя словами – "провал", имея в виду успехи российской армии, и "ужас", если говорить о последствиях для гражданского населения.

Он также рассказал, как Евросоюз будет помогать Украине привлечь виновных к ответственности.

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