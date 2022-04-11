Прем’єр Польщі розкритикував санкції ЄС проти РФ як заслабкі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що санкції ЄС проти Росії подіяли як слабка вакцина і певною мірою навіть прискорили певні економічні процеси в РФ.

Про це він сказав після зустрічі з бельгійським колегою Александром Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Санкції подіяли як надто слабка вакцина. На даному етапі вони не тільки не зупинили військову машину Путіна, а й певною мірою посилили певну економічну діяльність, що відбувається в Росії", – сказав Моравецький.

"На полі битви між добром і злом не повинно бути нейтральних настроїв. Ми повинні донести всім навколо, хто ще має в цьому сумніви, що з таким жорстоким режимом, як фашистський режим у Москві, нема про що домовлятися", – пояснив він.

Моравецький закликав посилення санкцій з метою змусити Москву змінити свою позицію.

"Витрати для Росії, яка розпочала цю війну, мають бути якомога вищими", – заявив у свою чергу бельгійський прем'єр.

Моравецький зазначив, що "ми маємо справу з дивовижною пропагандою з іншого боку".

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"З пропагандою, яка говорить про денацифікацію України, яка у вустах кремлівських пропагандистів прямо нагадує найгірші німецькі, фашистські традиції. Порівнювати режим Путіна з фашистським режимом не тільки правомірно, це доречно, це точно відображає жорстокість того, що відбувається в Україні", підкреслив глава польського уряду.

Як повідомлялося, Європейський Союз можливо почне обговорення шостого пакету санкцій проти Росії наступного тижня.