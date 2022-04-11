Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Польши раскритиковал санкции ЕС против РФ как слишком слабые

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 20:38

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции ЕС против России возымели действие как слабая вакцина и в определенной степени даже ускорили определенные экономические процессы в РФ.

Об этом он сказал после встречи с бельгийским коллегой Александром Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Санкции подействовали как слишком слабая вакцина. На данном этапе они не только не остановили военную машину Путина, но и в определенной степени усилили происходящую в России определенную экономическую деятельность", – сказал Моравецкий.

Реклама:

"На поле битвы между добром и злом не должно быть нейтральных настроений. Мы должны донести всем вокруг, кто еще сомневается, что с таким жестоким режимом, как фашистский режим в Москве, не о чем договариваться", – пояснил он.

Моравецкий призвал ужесточение санкций с целью вынудить Москву изменить свою позицию.

"Расходы для России, начавшей эту войну, должны быть как можно выше", – заявил бельгийский премьер.

ВИДЕО ДНЯ

Моравецкий отметил, что "мы имеем дело с удивительной пропагандой с другой стороны".

"С пропагандой, которая говорит о денацификации Украины, которая в устах кремлевских пропагандистов прямо напоминает худшие немецкие, фашистские традиции. Сравнивать режим Путина с фашистским режимом не только правомерно, это уместно, это точно отражает жестокость происходящего в Украине", подчеркнул глава польского правительства.

Как сообщалось, Европейский Союз, возможно, начнет обсуждение шестого пакета санкций против России на следующей неделе.

Темы: ПольшасанкцииЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Польша
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: