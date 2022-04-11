Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Польши раскритиковал санкции ЕС против РФ как слишком слабые

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 20:38

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции ЕС против России возымели действие как слабая вакцина и в определенной степени даже ускорили определенные экономические процессы в РФ.

Об этом он сказал после встречи с бельгийским коллегой Александром Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Санкции подействовали как слишком слабая вакцина. На данном этапе они не только не остановили военную машину Путина, но и в определенной степени усилили происходящую в России определенную экономическую деятельность", – сказал Моравецкий.

"На поле битвы между добром и злом не должно быть нейтральных настроений. Мы должны донести всем вокруг, кто еще сомневается, что с таким жестоким режимом, как фашистский режим в Москве, не о чем договариваться", – пояснил он.

Моравецкий призвал ужесточение санкций с целью вынудить Москву изменить свою позицию.

"Расходы для России, начавшей эту войну, должны быть как можно выше", – заявил бельгийский премьер.

Моравецкий отметил, что "мы имеем дело с удивительной пропагандой с другой стороны".

ВИДЕО ДНЯ

"С пропагандой, которая говорит о денацификации Украины, которая в устах кремлевских пропагандистов прямо напоминает худшие немецкие, фашистские традиции. Сравнивать режим Путина с фашистским режимом не только правомерно, это уместно, это точно отражает жестокость происходящего в Украине", подчеркнул глава польского правительства.

Как сообщалось, Европейский Союз, возможно, начнет обсуждение шестого пакета санкций против России на следующей неделе.

Темы: ПольшасанкцииЕСРосcия
Главное сегодня

Минобороны РФ подтвердило, что "Москва" горит, но там "не знают" почему

ООН беспокоит британская программа для беженцев "Дом для Украины"

Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей

В новом пакете оружия США передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов

США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты

Все новости...
Польша
В Беларуси обвинили польских силовиков в обстреле своего пункта пропуска
Польский оператор Gaz System передал Оператору ГТС Украины генераторы и компьютерную технику
В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне
Последние новости
06:22
График эвакуационных поездов 14 апреля
05:57
Генсек ООН: Война в Украине может привести 1/5 человечества к невиданной нищете
04:40
Австралия ввела санкции против "Газпрома"
04:00
Колумбия назвала действия РФ в Украине геноцидом
03:20
CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина
02:50
Россия расширила черный список, добавив депутатов США и Канады
02:12
Минобороны РФ подтвердило, что "Москва" горит, но там "не знают" почему
02:01
Посол рассказал, почему Украина отказала Штайнмайеру в визите
01:38
Премьер Канады также считает действия РФ геноцидом
01:27
Лишь четверть словаков готовы воевать за свою страну – опрос
Все новости...