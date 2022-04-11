Житомирські десантники знищили 5 російських танків

Житомирські десантники за два дні знищили п’ять танків противника, один з них – командирський.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Дослівно: "Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків – знищили п’ять танків противника, один з них командирський".

Деталі: У командуванні додали, що українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт.