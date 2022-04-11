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Житомирські десантники знищили 5 російських танків

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 20:47
Житомирські десантники знищили 5 російських танків
скріншот відео

Житомирські десантники за два дні знищили п’ять танків противника, один з них – командирський.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Дослівно: "Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків – знищили п’ять танків противника, один з них командирський".

Деталі: У командуванні додали, що українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт.

Теми: ЖитомирщинаЗбройні силивійна
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