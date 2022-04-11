Житомирские десантники уничтожили 5 российских танков

Житомирские десантники за два дня уничтожили пять танков противника, один из них – командирский.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений – уничтожили пять танков противника, один из них командирский".

Детали: В командовании добавили, что украинские десантники и дальше продолжают выполнять боевые задания по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом.