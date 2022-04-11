Боррель розповів, як Угорщина "допомагає" Україні зброєю

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що де факто усі країни-члени Євросоюзу надають Україні військову допомогу, і стверджувати протилежне про деякі країни некоректно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповіді на запитання ЗМІ про те, чи якось змінюють свою позицію щодо підтримки України Болгарія та Угорщина.

"Ці країни беруть участь у фінансуванні зброї, яку ЄС надає Україні. Було б неправдою казати, що вони не беруть участі. Якби вони не брали участі - це було би неможливо, тому що рішення приймаються одностайно… Вони фінансують це і роблять свій внесок. Те, що Угорщина не пропускає зброю через свою територію - це інше питання. Але внесок вони роблять", - пояснив Жозеп Боррель.

Як відомо, у Будапешті підкреслюють своє прагнення залишатись осторонь від війни в Україні та відмовились дозволяти транзит зброї для України через свою територію. Проте де факто такий транзит відбувається і "заборона транзиту" стосується лише перетину такими поставками кордону Угорщини з Україною.

Нагадаємо, минулого тижня в ЄС запропонували виділити ще 500 мільйонів євро на купівлю зброї для України через Європейський фонд миру. Це надзвичайний фонд у розмірі 5,69 мільярда євро, який дозволяє ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку".

Його вперше задіяли після вторгнення РФ в Україну. В його рамках ЄС виділив для України 1 млрд євро.