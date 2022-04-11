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Боррель рассказал, как Венгрия "помогает" Украине оружием

Понедельник, 11 апреля 2022, 21:10

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что де-факто все страны-члены Евросоюза оказывают Украине военную помощь, и утверждать противоположное о некоторых странах некорректно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ответе на вопрос СМИ о том, меняется ли как-то позиция Болгарии и Венгрии в вопросе поддержки Украины.

"Эти страны участвуют в финансировании оружия, которое ЕС предоставляет Украине. Было бы неправдой говорить, что они не участвуют. Если бы они не участвовали – это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно… Они финансируют это и вносят свой вклад. То, что Венгрия не пропускает оружие через свою территорию – это другой вопрос. Но вклад они вносят", - пояснил Жозеп Боррель.

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Как известно, в Будапеште подчеркивают свое стремление оставаться в стороне от войны в Украине и отказались разрешать транзит оружия для Украины через свою территорию. Однако де-факто такой транзит происходит и "запрет транзита" касается только пересечения такими грузами границы Венгрии с Украиной.

Напомним, на прошлой неделе в ЕС предложили выделить еще 500 миллионов евро на покупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. Это чрезвычайный фонд в размере 5,69 миллиарда евро, который позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и "сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность".

Его впервые задействовали после вторжения РФ в Украину. В его рамках ЕС выделил Украине 1 млрд евро.

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Темы: ВенгрияЕСвойна
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