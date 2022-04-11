Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харків: зросла інтенсивність обстрілів, серед загиблих є дитина

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 21:17
Харків: зросла інтенсивність обстрілів, серед загиблих є дитина
Ігор Терехов, фото з Facebook

У Харкові зросла інтенсивність обстрілів, у понеділок є загиблі, зокрема дитина, та поранені.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у відеозверненні

Пряма мова: "47-й день війни для Харкова видався важким. Знову бомбардували житлові квартали, парк Горького, об'єкти міської інфраструктури. Є поранені та, на жаль, загиблі. Найжахливіше, що загинула дитина.

Реклама:

Кожен із вас сам бачить, що інтенсивність обстрілів зросла. Ворог вдень став завдавати ударів по Харкову частіше і значно розширив географію бомбардувань".

Деталі: Терехов також повідомив, що у Харкові буде відновлено навчальний процес у дистанційній формі.

Теми: Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: