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Харків: зросла інтенсивність обстрілів, серед загиблих є дитина

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 21:17
Ігор Терехов, фото з Facebook

У Харкові зросла інтенсивність обстрілів, у понеділок є загиблі, зокрема дитина, та поранені.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у відеозверненні

Пряма мова: "47-й день війни для Харкова видався важким. Знову бомбардували житлові квартали, парк Горького, об'єкти міської інфраструктури. Є поранені та, на жаль, загиблі. Найжахливіше, що загинула дитина.

Кожен із вас сам бачить, що інтенсивність обстрілів зросла. Ворог вдень став завдавати ударів по Харкову частіше і значно розширив географію бомбардувань".

Деталі: Терехов також повідомив, що у Харкові буде відновлено навчальний процес у дистанційній формі.

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Теми: Харківвійна
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