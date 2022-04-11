Харків: зросла інтенсивність обстрілів, серед загиблих є дитина

У Харкові зросла інтенсивність обстрілів, у понеділок є загиблі, зокрема дитина, та поранені.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у відеозверненні

Пряма мова: "47-й день війни для Харкова видався важким. Знову бомбардували житлові квартали, парк Горького, об'єкти міської інфраструктури. Є поранені та, на жаль, загиблі. Найжахливіше, що загинула дитина.

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Кожен із вас сам бачить, що інтенсивність обстрілів зросла. Ворог вдень став завдавати ударів по Харкову частіше і значно розширив географію бомбардувань".

Деталі: Терехов також повідомив, що у Харкові буде відновлено навчальний процес у дистанційній формі.