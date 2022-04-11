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Харьков: возросла интенсивность обстрелов, среди погибших есть ребенок

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 21:17
Игорь Терехов, фото с Facebook

В Харькове возросла интенсивность обстрелов, в понедельник есть погибшие, в том числе ребенок, и раненые.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в видеообращении

Прямая речь: "47 день войны для Харькова выдался тяжелым. Опять бомбили жилые кварталы, парк Горького, объекты городской инфраструктуры. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Самое ужасное, что погиб ребенок.

Каждый из вас сам видит, что интенсивность обстрелов возросла. Враг в дневное время стал наносить удары по Харькову чаще и значительно расширил географию бомбардировок".

Детали: Терехов также сообщил, что в Харькове будет возобновлен учебный процесс в дистанционной форме.

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Темы: Харьковвойна
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