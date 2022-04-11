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Бійці угруповання "Схід" за день знищили 92 окупантів і техніку

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 21:23
Бійці угруповання Схід за день знищили 92 окупантів і техніку
ілюстративне фото, Радіо Свобода

Бійці угруповання "Схід" у понеділок знищили 92 окупантів, а також 1 танк, 3 БТР/БМП.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "11 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки.

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У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 92, танків – 1, БТР/БМП – 3, артилерійських систем – 3, АТ – 24, гелікоптерів – 1, БПЛА – 3.

Теми: війнаЗбройні сили
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