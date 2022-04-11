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Бойцы группировки "Восток" за день уничтожили 92 оккупантов и технику

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 21:23
иллюстративное фото, Радио Свобода

Бойцы группировки "Восток" в понедельник уничтожили 92 оккупантов, а также 1 танк, 3 БТР/БМП.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "11 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 92, танков – 1, БТР/БМП – 3, артиллерийских систем – 3, АО – 24, вертолетов – 1, БПЛА – 3".

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Темы: войнаВооруженные силы
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