Бойцы группировки "Восток" за день уничтожили 92 оккупантов и технику

Бойцы группировки "Восток" в понедельник уничтожили 92 оккупантов, а также 1 танк, 3 БТР/БМП.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "11 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 92, танков – 1, БТР/БМП – 3, артиллерийских систем – 3, АО – 24, вертолетов – 1, БПЛА – 3".