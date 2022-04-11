РФ звинувачує Польщу у захопленні російської дипвласності

Посол Росії в Польщі в понеділок звинуватив польську владу в захопленні російської дипломатичної власності у Варшаві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Посол Сергєй Андрєєв мав на увазі старий житловий будинок комуністичної епохи, який, за словами мера Варшави Рафала Тшасковського, буде використовуватися для розміщення українських біженців, які рятуються від російського військового вторгнення.

"Сьогодні вранці до нашої дипломатичної власності на вулиці Собеського, 100 у Варшаві прийшли судові виконавці і від імені варшавської мерії наказали передати будівлю польській державній скарбниці", - заявив Андреєв.

"Польські представники зрізали замки на воротах і... фактично зайняли об’єкт" - додав він.

Тшасковський написав у Twitter у понеділок, що майно, в якому раніше жили радянські дипломати і яке відоме місцевим жителям як Szpiegowo ("Шпигунське"), офіційно передано місту.

Російський посол минулого місяця звинуватив Польщу в спробі зруйнувати двосторонні відносини через видворення 45 дипломатів РФ і блокування банківських рахунків посольства.