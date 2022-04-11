Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ звинувачує Польщу у захопленні російської дипвласності

Понеділок, 11 квітня 2022, 21:49

Посол Росії в Польщі в понеділок звинуватив польську владу в захопленні російської дипломатичної власності у Варшаві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Посол Сергєй Андрєєв мав на увазі старий житловий будинок комуністичної епохи, який, за словами мера Варшави Рафала Тшасковського, буде використовуватися для розміщення українських біженців, які рятуються від російського військового вторгнення.

Реклама:

"Сьогодні вранці до нашої дипломатичної власності на вулиці Собеського, 100 у Варшаві прийшли судові виконавці і від імені варшавської мерії наказали передати будівлю польській державній скарбниці", - заявив Андреєв.

"Польські представники зрізали замки на воротах і... фактично зайняли об’єкт" - додав він.

Тшасковський написав у Twitter у понеділок, що майно, в якому раніше жили радянські дипломати і яке відоме місцевим жителям як Szpiegowo ("Шпигунське"), офіційно передано місту.

ВІДЕО ДНЯ

Російський посол минулого місяця звинуватив Польщу в спробі зруйнувати двосторонні відносини через видворення 45 дипломатів РФ і блокування банківських рахунків посольства.  

Теми: ПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Польща
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: