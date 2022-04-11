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РФ обвиняет Польшу в захвате российской дипсобственности

Понедельник, 11 апреля 2022, 21:49

Посол России в Польше в понедельник обвинил польские власти в захвате российской дипломатической собственности в Варшаве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Посол Сергей Андреев имел в виду старый жилой дом коммунистической эпохи, который, по словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, будет использоваться для размещения украинских беженцев, спасающихся от российского военного вторжения.

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"Сегодня утром в нашу дипломатическую собственность на улице Собеского, 100 в Варшаве пришли судебные исполнители и от имени варшавской мэрии приказали передать здание польской государственной казне", - заявил Андреев.

"Польские представители срезали замки на воротах и... фактически заняли объект", - добавил он.

Тшасковский написал в Twitter в понедельник, что имущество, в котором раньше жили советские дипломаты и известное местным жителям как Szpiegowo ("Шпионское"), официально передано городу.

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Российский посол в прошлом месяце обвинил Польшу в попытке разрушить двусторонние отношения из-за выдворения 45 дипломатов РФ и блокирования банковских счетов посольства.

Темы: ПольшаРосcия
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