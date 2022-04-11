Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гумкоридорами вдалося врятувати більше 4 тисяч українців

Понеділок, 11 квітня 2022, 22:16
Гумкоридорами вдалося врятувати більше 4 тисяч українців
ФОТО: ДСНС

11 квітня по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 4 354 людей.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Telegram

Дослівно: "Всього за сьогодні евакуйовано 4 354 людей

Реклама:

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 854 людини.

З них з Маріуполя – 556 людей.

3 298 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Верещук повідомила, що колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці.

Третій день з боку РФ порушуються домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей з цих міст.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області вдалося евакуювати 513 людей.

При цьому, Верещук повідомила, що окупанти знову постійно порушували режим тиші.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: