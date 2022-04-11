Гумкоридорами вдалося врятувати більше 4 тисяч українців

11 квітня по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 4 354 людей.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Telegram

Дослівно: "Всього за сьогодні евакуйовано 4 354 людей

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По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 854 людини.

З них з Маріуполя – 556 людей.

3 298 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь".

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Деталі: Верещук повідомила, що колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці.

Третій день з боку РФ порушуються домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей з цих міст.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області вдалося евакуювати 513 людей.

При цьому, Верещук повідомила, що окупанти знову постійно порушували режим тиші.