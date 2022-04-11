Гумкоридорами вдалося врятувати більше 4 тисяч українців
11 квітня по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 4 354 людей.
Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Telegram
Дослівно: "Всього за сьогодні евакуйовано 4 354 людей
По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 854 людини.
З них з Маріуполя – 556 людей.
3 298 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь".
Деталі: Верещук повідомила, що колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці.
Третій день з боку РФ порушуються домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей з цих міст.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області вдалося евакуювати 513 людей.
При цьому, Верещук повідомила, що окупанти знову постійно порушували режим тиші.