Гумкоридорами удалось спасти более 4 тысяч украинцев

11 апреля по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 354 человека.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram

Дословно: "Всего за сегодня эвакуировано 4 354 человека

По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека.

Из них из Мариуполя – 556 человек.

3 298 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь".

Детали: Верещук сообщила, что колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке.

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Третий день со стороны РФ нарушаются договоренности на обеспечение проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасное в Луганской области удалось эвакуировать 513 человек.

При этом Верещук сообщила, что оккупанты снова постоянно нарушали режим тишины.