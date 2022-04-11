Гумкоридорами удалось спасти более 4 тысяч украинцев
11 апреля по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 354 человека.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram
Дословно: "Всего за сегодня эвакуировано 4 354 человека
По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека.
Из них из Мариуполя – 556 человек.
3 298 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь".
Детали: Верещук сообщила, что колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке.
Третий день со стороны РФ нарушаются договоренности на обеспечение проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасное в Луганской области удалось эвакуировать 513 человек.
При этом Верещук сообщила, что оккупанты снова постоянно нарушали режим тишины.