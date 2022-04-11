Луганщина запасається автомобілями "швидкої" і пальним перед імовірним наступом РФ

Луганщина запаслася електрогенератором, автомобілями швидкої допомоги та пальним перед очікуваним масивним наступом російських військ.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Завчасно вдалося привезти величезний генератор, який ми встановимо, якщо повністю зникне електрика, зможемо в Лисичанськ подавати воду.

Нам волонтери передали декілька автомобілів швидкої допомоги, ми їх передали в лікарні. Тому що автомобілі в такій обстановці, що коли все обстрілюється – це просто розхідний матеріал, вони постійно нищаться. Тому в нас є запасні швидкі допомоги.

Ми завчасно привезли пальне. Його достатньо на місяць заправляти швидкі допомоги, всі вантажівки з гуманітарними вантажами і всі автобуси, які працюють на евакуацію".

Деталі: Гайдай також повідомив, що за добу з Луганщини було евакуйовано більше 500 людей, і робота в цьому напрямку буде продовжуватися, "поки є хоч якась можливість".

"Але бачимо, що орки почали стягувати величезну кількість техніки. Навіть там, де вона була трохи на відстані, вже почали підтягувати ближче. Вже закінчується підготовка до наступу", - констатував він.

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"Обстрілюється повністю вся територія Луганської області. Акцент ворог зробив саме зараз на Кремінній, Рубіжному, Попасній, обстрілюються всі населені пункти Гірської громади. Сьогодні піддався обстрілу і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ", - зазначив голова ОВА.

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