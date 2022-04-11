Луганщина запасается автомобилями "скорой" и горючим перед вероятным наступлением РФ

Луганская область запаслась электрогенератором, автомобилями скорой помощи и горючим перед ожидаемым массивным наступлением российских войск.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Заранее удалось привезти огромный генератор, который мы установим, если полностью исчезнет электричество, мы сможем в Лисичанск подавать воду.

Нам волонтеры передали несколько автомобилей скорой помощи, мы передали их в больницы. Потому что автомобили в такой обстановке, когда все обстреливается – это просто расходный материал, они постоянно уничтожаются. Поэтому у нас есть запасные скорые помощи.

Мы заранее привезли горючее. Его достаточно на месяц заправлять скорые помощи, все грузовики с гуманитарными грузами и все автобусы, работающие на эвакуацию".

Детали: Гайдай также сообщил, что за сутки из Луганской области было эвакуировано более 500 человек, и работа в этом направлении будет продолжаться, "пока есть хоть какая-нибудь возможность".

"Но видим, что орки начали стягивать огромное количество техники. Даже там, где она была чуть-чуть на расстоянии, уже начали подтягивать ближе. Уже заканчивается подготовка к наступлению", – констатировал он.

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"Обстреливается полностью вся территория Луганской области. Акцент враг сделал сейчас на Кременной, Рубежном, Попасной, обстреливаются все населенные пункты Горной общины. Сегодня подвергся обстрелу и Северодонецк, и Лисичанск", - отметил глава ОВА.

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