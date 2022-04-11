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Українські воїни мінусують сім повітряних цілей РФ за добу

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 23:52

За добу понеділка українські військові знищили сім повітряних цілей ворога.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил

Дослівно: "11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних сил та ППО Сухопутних військ Збройних сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів:

  • один літак,
  • два вертольоти,
  • чотири безпілотних літальних апарати.

Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ".

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