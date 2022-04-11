Українські воїни мінусують сім повітряних цілей РФ за добу
Понеділок, 11 квітня 2022, 23:52
За добу понеділка українські військові знищили сім повітряних цілей ворога.
Джерело: пресцентр командування Повітряних сил
Дослівно: "11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних сил та ППО Сухопутних військ Збройних сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів:
- один літак,
- два вертольоти,
- чотири безпілотних літальних апарати.
Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ".
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