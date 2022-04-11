Украинские воины минусуют семь воздушных целей РФ за сутки
Понедельник, 11 апреля 2022, 23:52
В понедельник украинские военные уничтожили семь воздушных целей врага.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил
Дословно: "11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов:
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- один самолет,
- два вертолета,
- четыре беспилотных летательных аппарата.
Истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск".