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Украинские воины минусуют семь воздушных целей РФ за сутки

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 23:52

В понедельник украинские военные уничтожили семь воздушных целей врага.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Дословно: "11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов:

  • один самолет,
  • два вертолета,
  • четыре беспилотных летательных аппарата.

Истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск".

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