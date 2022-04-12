Мінування окупованих територій має розглядатися як воєнних злочин – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що масове мінування російськими військами території, що була в окупації, має розглядатися як воєнний злочин.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І я вважаю, що це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ.

Вони свідомо зробили все, щоб убити чи покалічити якомога більше наших людей навіть тоді, коли були змушені відступити з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займалися".

Деталі: Зеленський зазначив, що в північних районах України, звідки вигнали окупантів, триває розмінування. За його словами, російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч небезпечних предметів, щодня знешкоджується не менше декількох тисяч таких предметів.

"Окупанти залишали міни всюди. В будинках, які захоплювали. Просто на вулицях, у полях. Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним", - сказав він.

Президент також повідомив, що зустрічався з експертною групою, що опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних окупантами.

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"Опрацьовуємо юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо. Щоб не чекати десятки років, поки завершаться всі міжнародно-правові процедури, а прискорити настання справедливості. Я очікую, що варіанти рішень зі створення такого спецмеханізму будуть презентовані вже найближчим часом", - зазначив Зеленський.