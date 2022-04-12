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Минирование территорий должно рассматриваться как военное преступление – Зеленский

Вторник, 12 апреля 2022, 00:34
Минирование территорий должно рассматриваться как военное преступление – Зеленский
разминирование в Ирпене, фото ГСЧС

Президент Владимир Зеленский считает, что массовое минирование российскими войсками территорий, которые находились в оккупации, должно рассматриваться как военное преступление.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Из-за действий российской армии наша территория на сегодняшний день является одной из наиболее загрязненных минами в мире. И я считаю, что это тоже должно рассматриваться как военное преступление российских войск.

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Они сознательно сделали все, чтобы убить или покалечить как можно больше людей даже тогда, когда были вынуждены отступить с нашей земли. Без соответствующих приказов они бы этим не занимались".

Детали: Зеленский отметил, что в северных районах Украины, откуда выгнали оккупантов, продолжается разминирование. По его словам, российские войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч опасных предметов, ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч таких предметов.

"Оккупанты оставляли мины повсюду. В захваченных домах. Прямо на улицах, в полях. Они миновали имущество людей, миновали машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным", - сказал он.

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Президент также сообщил, что встречался с экспертной группой, прорабатывающей создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного разбирательства всех военных преступлений, совершенных оккупантами.

"Прорабатываем юридический путь привлечения оккупантов к ответственности, который будет максимально эффективным и настолько быстрым, насколько возможно. Чтобы не ждать десятки лет, пока завершатся все международно-правовые процедуры, а ускорить наступление справедливости. Я ожидаю, что варианты решений по созданию такого спецмеханизма будут представлены в ближайшее время", - отметил Зеленский.

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