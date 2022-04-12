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Зеленський присвоїв Героя України ще пʼяти військовим

Анастасія КалатурВівторок, 12 квітня 2022, 00:25

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пʼяти військовослужбовцям.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Державними нагородами відзначені 187 військовослужбовців Збройних Сил України, 15 бійців Національної гвардії України та шість військовослужбовців Головного управління розвідки. Звання Героя України присвоєно пʼяти військовослужбовцям Збройних Сил України, зокрема двом полковникам медичної служби:

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Івчуку Віктору Михайловичу – завдяки його діям було врятовано не одну сотню життів у Маріуполі. Як військових, так і цивільних.

Слєсаренку Олександру Петровичу – завдяки його діям у місті Чернігові було забезпечено надання медичної допомоги понад 450 військовослужбовцям та більш як 600 цивільним".

Теми: Зеленськийвійна
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