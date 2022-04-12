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Зеленский присвоил Героя Украины еще пяти военным

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 00:25

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военнослужащим.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Государственными наградами отмечены 187 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 15 бойцов Национальной гвардии Украины и шесть военнослужащих Главного управления разведки. Звание Героя Украины присвоено пяти военнослужащим Вооруженных Сил Украины, в том числе двум полковникам медицинской службы:

Ивчуку Виктору Михайловичу – благодаря его действиям была спасена не одна сотня жизней в Мариуполе. Как военных, так и гражданских.

Слесаренко Александр Петрович – благодаря его действиям в городе Чернигове было обеспечено оказание медицинской помощи более 450 военнослужащим и более 600 гражданским".

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Темы: Зеленскийвойна
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