Зеленский присвоил Героя Украины еще пяти военным
Вторник, 12 апреля 2022, 00:25
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военнослужащим.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Государственными наградами отмечены 187 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 15 бойцов Национальной гвардии Украины и шесть военнослужащих Главного управления разведки. Звание Героя Украины присвоено пяти военнослужащим Вооруженных Сил Украины, в том числе двум полковникам медицинской службы:
Ивчуку Виктору Михайловичу – благодаря его действиям была спасена не одна сотня жизней в Мариуполе. Как военных, так и гражданских.
Слесаренко Александр Петрович – благодаря его действиям в городе Чернигове было обеспечено оказание медицинской помощи более 450 военнослужащим и более 600 гражданским".
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