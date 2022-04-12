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Миколаївська область: Росіяни атакували українські позиції, вдаючи евакуйованих цивільних

Анастасія КалатурВівторок, 12 квітня 2022, 04:27

На Миколаївщині перевдягнені росіяни видавали себе за евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали, і напали на українських військових.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Окупанти на 3 цивільних автівках під’їхали під таким прикриттям до українських  позицій, і спробували атакувати, але отримали відсіч і втратили 5 осіб. Після цього вони втекли з поля бою.

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Теми: РосіяМиколаївська область
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