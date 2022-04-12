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Николаевщина: Россияне атаковали украинские позиции, притворяясь эвакуированными гражданскими

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 04:27

В Николаевской области переодетые россияне выдавали себя за заблудившихся эвакуированных местных жителей и напали на украинских военных.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Оккупанты на 3 гражданских автомобилях подъехали под таким прикрытием к украинским позициям, и попытались атаковать, но получили отпор и потеряли 5 человек. После этого они скрылись с поля боя.

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Темы: РосcияНиколаевская область
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