Николаевщина: Россияне атаковали украинские позиции, притворяясь эвакуированными гражданскими
Вторник, 12 апреля 2022, 04:27
В Николаевской области переодетые россияне выдавали себя за заблудившихся эвакуированных местных жителей и напали на украинских военных.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Детали: Оккупанты на 3 гражданских автомобилях подъехали под таким прикрытием к украинским позициям, и попытались атаковать, но получили отпор и потеряли 5 человек. После этого они скрылись с поля боя.
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